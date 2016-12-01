После критики Сагинтаева в Темиртау уволился энергетик компании

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау Карагандинской области пытаются стабилизировать работу ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау», чтобы в квартирах горожан наконец стало тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После критики главы Правительства аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков посетил ТЭЦ-2 Темиртау и на месте ознакомился с ситуацией.

«На начало отопительного сезона из 6 энергетических котлов в работе находилось 4, один - в текущем ремонте, один - в капитальном, один - водогрейный котел. Из 4-х теплофикационных турбин в работе было 3, одна - в капитальном ремонте. Три пиковых бойлера в резерве», - доложил директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

Одной из причин нестабильной работы ТЭЦ он назвал затянувшийся ремонт котла № 1. Его запуск планируется 30 декабря.

Между тем, 26-27 декабря приходилось из-за свищей останавливать два из действующих котлов и устранять неполадки.

«По состоянию на текущий момент в работе три котла и 4 турбогенератора, - информировал В. Басин. - Температура теплоносителя поддерживается в пределах 65 градусов С, недогрев составляет 17 градусов».

Аким области дал некоторые распоряжения. Суть поручений не уточняется.

Стало известно, что по собственному желанию оставил пост главный энергетик АО «АрселорМиттал Темиртау» Владислав Вовнянко.

«Вовнянко уволен с 27 декабря 2016 г. по соглашению сторон», - подтвердила эту информацию руководитель пресс-службы компании Зульфира Мухамедьярова.

Как сообщалось ранее, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Карагандинской области за 12-градусное тепло в домах жителей Темиртау. Н. Абдибеков заверил, что 30 декабря ситуация стабилизируется. «Хорошо, мы зафиксировали ваши обещания. 30-го проконтролируем», - заключил Сагинтаев.

По информации АО «АрселорМиттал Темиртау», на ТЭЦ-2 после капремонта ввели в работу турбогенератор. Отмечалось, что станция вошла в зиму с неполным составом оборудования, поэтому сразу же ожидалась напряженная работа.



