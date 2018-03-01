Посевы пшеницы сократят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, посевные площади в 2018 году составят свыше 21,8 млн. га, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Это практически столько же, сколько было в прошлом году.

«Зерновые культуры планируются на площади 14,7 млн. га, в том числе пшеница - 11,4 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 544 тысяч га. При этом для обеспечения растущих потребностей животноводства на этот же объем увеличатся кормовые культуры (16% к уровню 2017 г)», - сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев.

По его словам, зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза, горох, нут) займут более 2,5 млн. га с ростом к уровню прошлого года на 49 тысяч га (2%). Масличные культуры впервые превысят планку 2,5 млн. га и составят порядка 2,6 млн. га.

«Положительную динамику роста показывают площади, отведенные под картофель 210 тысяч га - 15% к уровню прошлого года», - добавил А. Евниев.