Посевная кампания началась в Южном Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области началась посевная кампания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году общая посевная площадь в области составит 833 тысячи гектаров.

«Крестьяне уже стали сеять яровые культуры. План на 2018 год: ячмень - 42000 га, люцерна - 51000 га, картофель - 15500 га, овощи - 41000 га, пшеница - 154000 га, кукуруза - 54000 га, сафлор- 109000 га. Что касается фруктов, план по винограду составляет 9972 га, по яблоне - 14871 га, а по бахчевым - 60000 га», - сообщил главный специалист управления сельского хозяйства ЮКО Алим Сейдалиев.



Чиновник добавил, что аграрии полностью обеспечены сельхозтехникой. Кроме того, на поля в период посевной кампании выйдет свыше 15000 тракторов, 95% из них уже готовы к весенне-полевым работам. Крестьяне также обеспечены горюче-смазочными материалами.



«На нашу область выделено 38000 тонн дизельного топлива. На март-апрель запланировано 23000 тонн, на май - 15000 тонн. Крестьяне получают дизель по скидке, завод отпускает 1 литр по 130 тенге, пока он доедет до крестьян с учетом посредников - его стоимость растет до 138-140 тенге. А на заправках литр стоит 163-165 тенге. То есть разница ощутимая», - сказал А. Сейдалиев.