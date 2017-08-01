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Посетительнице павильона ЭКСПО-2017 подарили вечный карандаш

Посетительнице павильона ЭКСПО-2017 подарили вечный карандаш
14 Августа 2017 00:17 336

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Система подсчета посетителей Российского Павильона на Международной выставке ЭКСПО-2017 зафиксировала вход 500 000-го гостя. 

Юбилейным посетителем стала школьный учитель математики Фаррахова Жумагуль, которая пришла на ЭКСПО-2017, чтобы показать двум дочерям выставку, и в частности экспозицию России, сообщила пресс-служба российского павильона.

Жумагуль работает в школе в ауле Ахмед Нуринского района Карагандинской области. Это ее второе посещение ЭКСПО. Впервые она побывала здесь с мужем в июне, когда выставка только начинала свою работу. Больше всего ей запомнились Павильон Казахстана Нур Алем и Павильон России, поэтому именно эти экспозиции она решила показать дочерям Асие и Наргизе, ученицам 10 и 11 классов.

Жумагуль рассказала о своих впечатлениях:

"Мне очень понравилось на ЭКСПО, поэтому я решила привести сюда детей. Как только выдался выходной, мы приехали смотреть выставку. Я считаю, что подобные мероприятия очень полезны для расширения кругозора детей. Дочери спрашивали: «Мама, почему российский?», а я отвечала: «В российском интересно!».

Семья Фарраховых прошла экскурсию по экспозиции России, а в конце прогулки их встретили сотрудники и директор Павильона. Под аплодисменты, Жумагуль был вручен тематический подарок: энергетический набор российского павильона, состоящий из продукции, символизирующей энергию различных регионов России. В набор вошли: крымский чай, алтайский мед, таежное брусничное варенье с Урала и варенье из Карелии, а также пряник, ежедневник и вечный карандаш, который не нужно точить 25 лет.

Помимо энергетического набора, Жумагуль вручили билет на Национальный день России, который состоится 8 сентября. По словам юбилейной посетительницы российского павильона, подарки стали приятной неожиданностью, и она с удовольствием посетит предстоящий праздник.

По статистике, каждый четвертый гость международной выставки знакомится с экспозицией российского павильона. 4 августа на ЭКСПО-2017 был зарегистрирован 2 000 000-й посетитель.

 

Ключевые слова: EXPO-2017, Астана,
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