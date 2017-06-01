POS-терминалы внедрят в столичных такси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане станет возможным расплачиваться в такси при помощи платежной карты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

«Думаю, что действующие извозчики будут потихоньку переходить в статус официального такси. У машины должна быть правильная экипировка, мы должны отвечать за безопасность пассажира и его комфорт. Мы сейчас вводим POS-терминалы в каждой машине для безналичного расчета», - говорит он.

Игенбердинов также рассказал о том, что сейчас ведется активная борьба с неофициальными извозчиками. По его словам, в официальном формате могут также работать и индивидуальные предприниматели.

«Мы сейчас проводим эту работу. У нас есть мобильная группа с участием сотрудников нашего управления, БС, УАП. Мы проводим мероприятия по выявлению незарегистрированных извозчиков, наказываем их. Хочу отметить, что водители также могут официально зарегистрироваться, как индивидуальные предприниматели. Но он также будет обязан экипировать свою машину соответствующим образом, либо покрасив ее, либо наклеив пленку. Я не думаю, что стоимость этого будет очень высока. Важно само желание человека работать в официальном формате», - отметил глава управления.

Игенбердинов также подчеркнул, что акимату будет сложно бороться с «бордюрными» таксистами без содействия населения.

«Все эти случаи, однозначно, сразу не искоренятся, это наши жители должны понимать, что если он переживает за сохранность своей жизни и багажа, то он будет пользоваться официальной службой такси. Если он «поймал» машину «с бордюра», то непонятно, какой там можно ожидать сервис, как и то, сколько с него возьмут денег», - сказал он.