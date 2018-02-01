Поручение Главы государства Правительству разговаривать на казахском языке пояснил министр Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава министерства информации и коммуникаций РК Даурен Абаев разъяснил поручение Президента РК осуществлять деятельность Правительства и Правительства на государственном языке, передает МИА «Казинформ».

По словам Даурена Абаева, о запрете использования русского языка в Правительстве речь не идет.

«Насколько я понимаю, Глава государства имел в виду то, что на заседаниях Правительства и Парламента мы будем переходить на государственный язык. Я думаю, это вопрос сферы владения государственным языком. Мы должны перейти к тому, чтобы в Правительстве и Парламенте говорили на государственном языке. Но слова «только», насколько я знаю, не звучало. То есть это зависит от степени владения государственным языком каждого отдельного гражданина РК», - отметил министр.

«Если члену Правительства удобнее выразить свою мысль на русском языке, он может это сделать», - сказал Даурен Абаев.

При этом, министр отметил, что если для журналистов, присутствующих на заседаниях, предусмотрен синхронный перевод, то для зрителей онлайн-трансляций подобного нет. По этой причине, у представителей СМИ возник вопрос, будет ли осуществляться перевод на русский язык.

«Я думаю, это не такой сложный вопрос, его можно рассмотреть. Вы же будете делать репортажи, спокойно можете донести до населения мысль, которую выразил кто-то из министров», - отметил Даурен Абаев.

Фото: primeminister.kz