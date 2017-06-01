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Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане

Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане
13 Июня 2017 14:18 181

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане автомобиль Porsche 924 сдали в утиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане

В приемный пункт ТОО «Оператор РОП» сдан на утилизацию автомобиль «Porsche 924» 1985 года выпуска. Автомобиль был зарегистрирован под госномером В 281 CYN. Владелец автомашины получил справку о сдаче вышедшей из строя техники на утилизацию 17 мая в административной полиции Департамента внутренних дел. Машина была оценена по первой категории в 150 тысяч тенге.


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане 

По итогам за год, самой старой техникой, сданной на утилизацию, стал «Москвич» 1946 года выпуска. А самой новой автомашиной была «LADA» 21901 2014 года выпуска. Также из известных марок автомобилей, сданных на утилизацию, стала Toyota Land Cruser 1996 года. Ее сдало юридическое лицо в Атырау.


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане 


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане 


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане


Porsche сдали в утиль в Талдыкоргане

Ключевые слова: Алматинская область, Транспорт,
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