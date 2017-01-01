Пораньше отпускать с работы родителей просит министр образования РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев просит работодателей пораньше отпускать с работы родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 40% родителей никогда за 11 лет школу не посещают. И хотя, по мнению директоров школ, за последние месяцы ситуация значительно улучшилась, тем не менее, мы планируем весной этого года инициировать проведение национального дня «Родительский час». Будем просить все государственные органы и частный сектор освободить родителей пораньше, чтобы они могли в эти день-два посетить школы и родительские собрания», - сказал Сагадиев в ходе заседания Правительства.

Министр подчеркнул, что работа по повышению роли семьи в воспитании детей должна быть поставлена на системную основу.

«В этом отношении мы полностью поддерживаем анализ и идеи Министерства по делам религии и гражданского общества и предлагаем расширить полномочия Комитета по охране прав детей и туда включить вопросы семьи и духовно-нравственного воспитания. Сделать это можно в пределах существующей численности центрального аппарата», - добавил глава МОН.