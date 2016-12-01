Популярными именами для новорожденных в Жамбылской области стали Алинур и Айзере

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, с января 1992 года по март 2016 года в Жамбылской области родились 556 168 детей, это является третьим показателем по стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента статистики Жамбылской области, в регионе с начала 2016 года родились 9 852 девочки и 10 183 мальчика.

«Какие имена для новорожденных стали наиболее популярными у жамбылцев? На первом месте идет имя Алинур, затем Айсултан, Нурислам и Нурасыл, - говорит руководитель отдела департамента юстиции Жамбылской области Ляззат Абишова. - В топ-15 имен мальчиков вошли также Рамазан, Мирас, Санжар, Амир, Арсен, Дамир и Али. Среди имен девочек лидирует Айзере. Также популярностью в этом году пользовались такие имена, как Айару, Раяна, Каусар, Айша, Амина, Инжу».

Представитель юстиции напомнила, что в уходящем году Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка» внесены изменения и дополнения в Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье».

«Изменения направлены на совершенствование законодательства в части защиты прав детей, в том числе оставшихся без попечения родителей. К примеру, исключен предельный возраст усыновителей, введена новая форма устройства детей в семьи «гостевая семья», приняты нормы о создании республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью. Существенно изменены сроки регистрации рождения детей, теперь этот срок составляет три дня с момента рождения. Прием документов для государственной регистрации рождения ребенка осуществляется регистрирующим органом, а также государственной корпорацией «Правительство для граждан» либо посредством веб-портала электронного правительства без взимания государственной пошлины», - отметила Л. Абишова.

Население Жамбылской области составляет 1,115 млн. жителей.