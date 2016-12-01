Популярная у казахстанцев иорданская крепость не была мишенью террористов - эксперт

АММАН. КАЗИНФОРМ - Целью масштабных террористических атак, совершенных 18 декабря в провинции Эль-Карак Иорданской Хашимитского Королевства, была не знаменитая и популярная у казахстанцев крепость с одноименным названием «Эль-Карак», а другие объекты в столице королевства г.Аммане.

Однако неожиданно возникшая внештатная ситуация вынудила террористов изменить планы и цели, чем застала врасплох и сами органы безопасности, контолировавшие ситуацию и заранее готовившиеся к их аресту в совершенно ином месте и в другое время. Собкорр МИА «Казинформ» в г.Аммане восстанавливает события трагического дня из высказываний военного эксперта - генерала Вооруженных сил Иордании Фаеза Дауири, а также очевидцев.

Напомним, что 18 декабря 2016 года в крепости Эль-Карак, расположенной в центре г.Эль-Карак, произошел резонансный теракт, в ходе которого погибли 10 человек - 4 бойца подразделения спецназа, 3 сотрудника Жандармерии МВД, 2 гражданина Иордании и 1 гражданка Канады. 27 человек, включая гражданских и сотрудников сил безопасности, были ранены. Следует отметить, что указанная крепость является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей, в том числе гражданами Казахстана, поскольку в ней жил легендарный Султан Бейбарс аль-Бундукдари.

Краткая историческая справка о крепости Эль-Карак и ее значимости для казахстанских туристов



В 1187-1189г.г. внушительная крепость крестоносцев переходит под контроль мусульман, походы которых возглавил военачальник Салах ад-Дин. С этого периода начинается постепенное вытеснение крестоносцев из Ближнего Востока. Во время правления Мамлюков (с 1263 года) город становится столицей территории, покрывающей большую часть современной Иордании. Султан Бейбарс расширил замок и построил новые башни внушительных размеров. Также был перестроен и изменен вход в крепость. Снаружи кажется, что входа в крепость нет, но попасть туда можно только через подземный проход, который сохранился и сейчас. Следует отметить, что иорданское блюдо «мансаф» - единственное в арабском мире блюдо, напоминающее казахское «наурыз-коже», появилось именно в г.Эль-Карак во времена правления Султана Бейбарса. По сей день самый вкусный «мансаф» по всей Иордании готовят именно в г.Эль-Карак, где и расположена крепость.

К счастью, в тот злополучный день 18 декабря 2016 года казахстанских туристов в крепости Эль-Карак не оказалось. Однако новость о том, что профильные министерства некоторых иностранных государств, отвечающие за туризм, рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездки в Иорданию и тем более посещения крепости Эль-Карак, привела государственные учреждения королевства в недоумение. «Прежде, чем делать поспешное заявление, наверное, министерствам туризма иностранных государств стоило бы посоветоваться со своими внешнеполитическими ведомствами или посольствами в г.Аммане. Сейчас, как выясняется, целью террористов был не город Эль-Карак и даже не туристическая достопримечательность - крепость Эль-Карак, а совсем другие объекты», - сказал чиновник из Министерства туризма и древностей Иордании, который пожелал остаться неназванным.

Итак, по мнению военного эксперта Ф.Дауири, террористическая ячейка ИГИЛ в Иордании собралась в провинции Эль-Карак, где тщательно готовилась к терактам - концентрировала в съемной квартире оружие, боеприпасы, компоненты взрывчатых веществ и пояса смертников. Но целью террористических атак были не родной город Эль-Карак генерала Ф.Дауири, и даже не крепость с одноименным названием, а нечто иное и более крупное.

История началась с события в деревне Эль-Катрана, в 35 км от г.Эль-Карак. Прохожие на улице почуяли запах пороха в одном из домов, после чего позвонили в службу 911, объединяющую подразделения гражданской обороны, скорую помощь и патрульный наряд Жандармерии.

По словам торговца небольшого ларька, расположенного на первом этаже этого дома, он провел сотрудников патрульной службы в квартиру, откуда доносился запах горелого пороха. Жандармы не собирались отпугивать и провоцировать террористов, войдя в квартиру, они лишь спросили у жильцов, все ли у них в порядке. Мужчина, встретивший жандармов у порога, попросил не заходить вглубь квартиры, пока женщины не прикроются в соответствии с мусульманским этикетом. Однако оттуда вышли террористы и открыли по правоохранителям огонь из автомата Калашникова. В одного офицера жандармерии выпустили семь пуль, он скончался на месте, другие были ранены. Торговец, стоявший поодаль, успел укрыться и выбежать. Боевики скрылись с места происшествия на автомобиле.

За считанные минуты террористы преодолели 35 км до крепости Эль-Карак, расположенной в центре города. У входа в крепость они открыли огонь по полицейскому кордону и стремительно проникли внутрь крепости. Трое убитых туристов - 2 иорданца и 1 гражданка Канады - оказались на пути у забегавших в крепость террористов. По гражданским лицам был немедленно открыт огонь.



«Жертв среди туристов могло быть гораздо больше, если бы не было вооруженных пистолетами сотрудников жандармерии, охраняющих помещения крепости. Они были в состоянии защитить гражданских лиц, взяв на себя огонь террористов. Услышав первые выстрелы снаружи крепости, они велели туристам укрыться в ближайшем месте, а сами приняли бой. Этим и объясняется гибель большего числа сотрудников МВД, а не заложников внутри крепости», - сказал генерал Ф.Дауири.

Тем не менее, силы полиции в г.Эль-Карак не ожидали такого сценария, вследствие чего вначале произошел некоторый хаос в ходе освобождения заложников. Гражданские лица, желая помочь силам полиции, вместе вбегали в крепость, откуда снова были вытеснены огнем террористов. Некоторые жители близлежащих к крепости домов выходили с собственным оружием, чтобы помочь силам полиции. Другие гражданские лица помогали выводить из крепости некоторых заложников, успевших бежать во время перестрелки между террористами и полицейскими нарядами. Концентрация гражданских лиц, в том числе и любопытных зевак, возле сил безопасности, их крики и бесконечные передвижения также внесли хаос в организацию работы сил безопасности.

«С точки зрения военной тактики, 4 террористам удерживать заложников и такую огромную крепость с ее многочисленными входами-выходами, помещениями и тоннелями, неэффективно. Из 30 туристов, оказавшиеся в заложниках, уже в первые полчаса смогли сбежать почти половина - 14 человек. Чтобы удержать такую крепость, нужно минимум 15-20 боевиков. Основной проблемой для прибывшего спецназа был контроль 2 башен крепости 2 террористами. С господствующей высоты им было легко обстреливать штурмующих бойцов спецназа и длительное время не подпускать их к крепости. В итоге операция по освобождению заложников, начавшаяся с полудня, завершилась поздним вечером. Еще 4 сотрудника спецназа в дополнение к 3 жандармам погибли в ходе штурма крепости и освобождения заложников», - сказал военный аналитик.

Однако целью террористов, как описано выше, была не крепость Эль-Карак, а осуществление самоподрывов и минирование жизненно важных объектов в столице г.Аммане и в Королевстве, возможно к 25 декабря, к рожденственским праздникам. Иорданские христиане ежегодно устраивают рождественские мероприятия в одном из оживленных районов в г.Аммане. Обнаружение в квартире села Эль-Катрана, где произошел небольшой по масштабу пожар, элементов взрывчатых веществ и приготовленных многочисленных поясов смертников указывало именно на этот сценарий, причем расчитанный на большое количество участников, чем ликвидированные 4 террориста.

«Таким образом, сразу с появлением дыма и запаха пороха из съемной квартиры, стали понятны методы атак и конечная цель террористов. Они, запаниковав, выбрали другую цель - крепость Эль-Карак. Поскольку в числе членов террористической ячейки имелись жители указанной провинции, они знали географические особенности административного центра г.Эль-Карак, где крепость с одноименным названием наиболее подходила для смены цели террористической атаки», - выразил свою оценку генерал Ф.Дауири.

Впрочем, на этом антитеррористическая операция не закончилась. Обнаружение мночисленных поясов смертников указывало на наличие других членов этой террористической ячейки, которые не успели быть задействованными.

19 декабря в ходе оперативных рейдов в населенных пунктах провинции Эль-Карак снова возобновились бои между силовиками и остальными террористами. В этой сложной операции множество членов ИГИЛ удалось взять живыми для допросов. Дополнительно арестованы 2 жителя провинции, братья. Старший брат этих двух жителей из провинции Эль-Карак присягнул на верность террористической организации ИГИЛ и в данное время находится в сирийском городе Эр-Ракке - «столице ИГИЛ». В этот день, 19 декабря, погиб еще 1 боец спецподразделения и 3 сотрудника жандармерии МВД, 5 сотрудников МВД и 6 гражданских были ранены.

Аресты и задержания подозреваемых продолжились еще в течение 20-21 декабря. И только 21 декабря министр внутренних дел Хаммад Саламех объявил о завершении антитеррористической операции.

Последствия. Реакция населения и родителей террористов

Таким образом в эти трагические дни 18-19 декабря всего погибло 11 сотрудников органов правопорядка - 5 спецназовцев, 6 полицейских жандармерии МВД, 3 гражданских лиц, в том числе 1 гражданка из Канады. Всего ранены 38 человек, включая гражданских.

Стали известны имена убитых террористов в ходе штурма крепости Эл-Карак: представители местных племен - Мухаммад Юсуф Туркий Аль-Караунах и Мухаммад Салих Аль-Хатыб; братья Асим Абу Руман и Хазим Абу Руман. Жители, носящие фамилию «Абу Руман» считаются потомками римских солдат, оставшихся здесь со времен завоеваний Римской империи и впоследствии арабизированных.

После ливкидации 4 террористов и освобождения заложников крепости Эль-Карак, разъяренная толпа жителей устроила митинги и требовала сжечь тела террористов на виду у них. Силам безопасности пришлось ждать еще несколько часов и вывозить тела убитых террористов уже в ночь с 18 на 19 декабря.

Сахия Шабиб, мать убитых террористов - братьев Хазема и Асима Абу Руман, прокляла своих сыновей и отреклась от них. Она потребовала правительство арестовать тех, кто ежедневно злоупотребляет умами молодых людей, этим самым она указала на владельца кафе, гражданина Сирии, приехавшего в Иорданию в качестве беженца.



«Жители, в том числе мои сыновья и я сама, часто посещали это кафе, покупали там блюда на вынос. Сыновья были связаны с этим сирийцем и часто общались с ним. Теракт - это акция трусов. Я сожалею, что мои дети оказались в числе террористов и подло убили своих соотечественников. Отец Хазема и Асима, который умер 10 лет назад, в поте лица трудился для их обучения и воспитания, и я не ожидала, что они будут способны на это. Я отрекаюсь от них, осуждаю их подлый и трусливый акт. Не буду забирать их трупы и не собираюсь хоронить таких трусов и подлецов», - заявила Сахия Шабиб на одном из иорданских телеканалов по завершению антитеррористической операции.

20 декабря международная террористическая организация ИГИЛ взяла ответственность за терракты в провинции Эль-Карак Иорданского Хашимитского Королевства.

Сотрудники органов правопорядка ценой своих жизней предотвратили более крупные террористические акции в г.Аммане, а также на объектах инфраструктуры жизнеобеспечения королевства, сковав деятельность террористов в пределах провинции Эль-Карак в течение 18-21 декабря. Король Иордании Абдалла-II выразил соболезнование семьям погибших сотрудников спецназа и жандармерии, назвав их «истинными шахидами, отдавших свои жизни во благо своей родины и безопасности своих сограждан».



Погибшие сотрудники органов безопасности представлены к государственной награде посмертно.