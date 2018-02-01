Поправки в Конституции КНР могут снять ограничения на сроки пребывания Си Цзиньпина у власти
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - 25 февраля Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (ЦПК) обнародовал Предложения по внесению изменений в Конституцию страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
Согласно принятому 26 января этого года документу, в Основной закон КНР предлагается включить идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, которая была выдвинута на 19-ом съезде КПК, а также научную концепцию развития (выдвинута Ху Цзиньтао), стремление достичь великого возрождения китайской нации и понятие экоцивилизационного строительства.
В статье 1 Конституции определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой будет названа руководящая роль КПК.
ЦК КПК предложил включить патриотов, посвятивших себя великому возрождению китайской нации, в ряды единого патриотического фронта, а также вписать в Конституцию «работу над строительством сообщества единой судьбы человечества».
Поправки предусматривают принесение государственными служащими перед вступлением в должность публичной присяги на верность Конституции страны, а также включение Национальной комиссии по надзору в систему государственных органов КНР.
Одной из ключевых поправок в Основной закон Китая, могущей поменять ход истории, несомненно, является предложение убрать в 3-ем абзаце статьи 79 ограничения для председателя и заместителя председателя КНР занимать свои должности не более двух сроков подряд. Это даст возможность лидеру КНР Си Цзиньпину возглавлять страну и после 2023 года, когда истечет второй срок его председательства.
Напомним, в октябре 2017 года на историческом 19-ом съезде КПК имя Си Цзиньпина было вписано в Устав Компартии Китая, наряду с Дэн Сяопином и Мао Цзэдуном.
Фото: Синьхуа
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