Поправки по введению медицинского страхования обсудят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения и социального развития РК проведет общественные слушания по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На мероприятие приглашены независимые эксперты, представители парламентских и непарламентских политических партий, неправительственных организаций, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Общественные слушания состоятся 27 января 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Астана, пр. Бейбітшілік, 49 А, Медицинский университет Астана, 1 этаж, мажилис-зал.

Предварительная регистрация участников проводится за 30 минут до начала мероприятия.

Все желающие могут ознакомиться с текстом законопроекта на официальном сайте МЗСР РК www.mzsr.gov.kz. Адрес электронной почты, по которой принимаются замечания и предложения: a.nugmanova@mzsr.gov.kz.



Контактные телефоны комиссии по подготовке и проведению общественных слушаний: 74-34-49, 74-34-66, 74-28-43, 74-28-41.

Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК:



официальный сайт МЗСР РК www.mzsr.gov.kz; e-mail: press_mzsr@mail.ru;



по вопросам социально-трудовой сферы обращаться по тел. 742855;



по вопросам системы здравоохранения обращаться по тел. 743137, 743241.