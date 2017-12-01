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Поправки по снижению штрафов для водителей приняты парламентом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проект Закона «О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Внесенные изменения и дополнения направлены на уточнение ряда норм законопроекта. Отдельные поправки касаются совершенствования процессуальных норм законопроекта. В целом, поправки не затрагивают концепцию и не ухудшают содержание законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим, комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента в данный проект закона», - сказал депутат Арман Кожахметов, выступивший с докладом.
Как сообщалось ранее, указанными поправками в Административный кодекс предусматривается узаконить предписания, оформляемые по показаниям камер фотовидеофиксации. В случае уплаты штрафа в течение 10 дней с момента получения уведомления, предусмотрены скидки. Кроме того, законопроектом предусматривается снижение штрафов, а за некоторые нарушения ужесточение наказания - например, за выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, который привел к созданию нового затора в поперечном направлении, будет предупреждение или штраф в размере 3 МРП, а за повторное нарушение в течение года 7 МРП. Сейчас размер штрафа за данное нарушение составляет 10 МРП. Выезд на встречную полосу будет наказываться лишением водительских прав на срок до 6 месяцев, тогда как сейчас этот срок составляет один год.
Будут также смягчены наказания за невключенные днем фары, превышения скорости, остановку и стоянку в запрещенных местах, за стоянку на местах для инвалидов. За невыполнение требования об остановке нарушителям грозит штраф в размере 30 МРП, при повторном нарушении в течение года - лишение прав на 6 месяцев. В настоящее время за это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на один год.
После обсуждения мажилисмены решили согласиться с предложениями Сената. Таким образом, Закон принят.
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