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Попавшие в непогоду рыбаки в ВКО запросили помощь спасателей

1 Марта 2018 10:41 718
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Попавшие в непогоду рыбаки в ВКО запросили помощь спасателей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане спасатели эвакуировали трех рыбаков, попавших в перемет в Уланском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

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Мужчины увлеклись рыбалкой и не заметили, как внезапно, поменялась погода.  Поспешив собрать вещи и разогреть машину, снег усилился, началась метель. Автомобиль марки «Волга» увяз в мокром снегу, дальнейшее движение было невозможным. Мужчины обратились за помощью к спасателям.

«Пострадавшие указали предположительное место, и наша группа из города Усть-Каменогорска направилась в Уланский район. Мужчины находились на береговой линии Каменского водохранилища. Никто не пострадал. Сотрудники нашего подразделения эвакуировали людей до села Канайки», - рассказал спасатель Юрий Суртаев.

Сейчас дороги по области открыты по всем направлениям. За минувшие сутки на линию «112» звонков от граждан не поступало. Однако спасатели просят людей следить за прогнозом погоды, заблаговременно планировать выезд за пределы населенного пункта. «Автомобиль должен быть укомплектован необходимым инвентарем, на случай если машина попала в перемет», - отметили в ДЧС. 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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