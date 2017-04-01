Понижение температуры и осадки ожидают жителей южных регионов 13 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Понижение температуры, усиление ветра ожидаются в южных регионах 13 апреля, сообщает РГП «Казгидромет».

Сутки 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза.

Утром и днем 13 апреля в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.

Утром и днем 13 апреля в Алматинской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.

В период 12-14 апреля в связи с интенсивным снеготаянием и ожидаемыми осадками на реках Восточно-Казахстанской области ожидаются подъемы уровней воды, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.

В ближайшие сутки 13 апреля в связи с прогнозом сильных дождей на низкогорных реках Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование тало-дождевых паводков, склонового стока.