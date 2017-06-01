Помощник генсека ООН доходчиво объяснила важность ЭКСПО-2017 для мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный комиссар Организации Объединенных Наций на ЭКСПО-2017 Джихан Султаноглу от имени организации выразила признательность Казахстану за проведение международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане с темой «Энергия будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Организация Объединенных Наций глубоко признательна Правительству Казахстана, организаторам ЭКСПО и всем вам, жителям Астаны, за проведение международной выставки ЭКСПО и за приглашение ООН участвовать в ней. Поздравляю за ваш замысел, приверженность делу и самоотверженный труд, благодаря которым стало возможным проведение такой прекрасной выставки!», - заявила она на открытии Дня ООН.

По ее словам, тема международной выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» тесно связана с работой ООН в области энергетики, продовольственной безопасности, расширения прав и возможностей женщин, питания, устойчивого развития и изменения климата. Энергетика, сообщила она, занимает центральное место в работе организации, чтобы покончить с нищетой, достигнуть социального равенства и остановить изменение климата. Это является ключевым посланием, которое мы, ООН, хотели бы донести через наши экспонаты, отметила Джихан Султаноглу.

«Для большинства из нас, живущих в комфортабельных домах с надежным электроснабжением, трудно представить жизнь 1,3 млрд людей, которые в настоящее время лишены доступа к надежным источникам энергии. Подумайте о том, чего они лишены! Подумайте о детях, которые не могут ходить в школу потому, что им нужно собрать дрова, чтобы приготовить еду и согреться. Подумайте о фермерах, чей урожай засыхает потому, что у них нет электричества, чтобы можно было с помощью насосов полить поля водой», - обратилась помощник генерального секретаря ООН.

По ее словам, для получения всеобщего доступа к электричеству, в зависимости от диапазона услуг, ежегодно потребуется от 2 до 55 млрд. долларов США. Даже этого может быть недостаточно: для достижения цели, которая заключается в повышении глобальной температуры не более чем на 1,5 градуса, о чем было подчеркнуто в Парижском соглашении, потребуется увеличение более чем в два раза доли возобновляемых источников энергии и как следствие обеспечение более высокого уровня инвестиций.

«Признавая величину проблем, связанных с доступом к энергии, эффективностью энергопользования и возобновляемыми источниками энергии, ООН призывает правительства и частный сектор активизировать деятельность для достижения прогресса в отношении этих трех основополагающих принципов. ЭКСПО-2017 предлагает уникальную глобальную платформу для обеспечения возможности проведения такого диалога. ООН очень рада, что участвует в таком процессе глобального обмена информацией об устойчивых источниках энергии. Мы продемонстрируем на наших экспонатах и выставочных стендах инновационные решения по снижению выбросов, борьбе с загрязнением воздуха, воды и почвы, декарбонизации экономики и принятию простых, но инновационных технологий, которые повысят качество жизни людей. Мы приглашаем всех посетить экспонаты ООН, расположенные в павильоне международных организаций», - сказала она.

«Достаточно взглянуть на изобилие экспонатов, выставленных в изумительных павильонах вокруг этой сцены, я убеждена, что переход на более устойчивые источники энергии в мире идет полным ходом», - добавила она.

По ее словам, Казахстан входит в число стран, которые уже приступили к переходу к надежному электроснабжению. Она отметила, что, несмотря на обильное количество ископаемого топлива, правительство приступило к проведению реформ по поддержке инновационных моделей по производству возобновляемой энергии и устойчивых моделей производства и потребления.

«ООН рассчитывает на продолжение нашего тесного сотрудничества с Казахстаном по этим стратегическим инициативам. Отмечая День ООН, нашим ориентиром остаются вечные ценности Устава ООН. Нашим общим долгом является «объединение наших сил для служения тем, кто себя называет «мы, народы», и для подтверждения нашей приверженности к обеспечению более высокого уровня жизни, светлого и устойчивого будущего для всех!», - заключила Джихан Султаноглу.