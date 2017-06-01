Помощницу генсека ООН учили ставить юрту в селе под Астаной 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный комиссар ООН по ЭКСПО-2017 Джихан Султаноглу ознакомилась с технологиями в первом в Казахстане «зеленом» селе Арнасай, передает корреспондент МИА «Казинформ».





У помощника генерального секретаря ООН программа визита была обширной. В парке села она посадила дерево, поучаствовала в возведении казахской юрты и получила бата (благословение) от аксакалов. Султаноглу была так очарована казахской культурой, что не выпускала из рук мобильный телефон и постоянно делала снимки на память. Она также побывала в молодежном лагере скаутов «EXPO Camp» и дала напутствие ребятам.





Отметим, ЦЗТ «Арнасай», расположенный в 40 км от Астаны, был создан в 2015 году в рамках ЭКСПО-2017 и перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Этот центр объединяет экологически чистые практики и современные технологии для устойчивого развития в Казахстане.





Мировой опыт, накопленный Программой развития ООН, был применен и адаптирован в селе Арнасай, которое является типичным сельским поселением в Центральной Азии. Например, ПРООН помогла сэкономить в селе 48% электричества, установив солнечные коллекторы, и сократить вдвое использование воды благодаря капельному орошению и другим водосберегающим технологиям.





Также впервые в Центральной Азии была установлена теплица с фото-светоизлучающими диодами, которая помогает ускорить рост растений и увеличить ежегодную урожайность. Это дает возможность детям из близлежащей школы употреблять недорогие и богатые питательными элементами обеды круглый год, и создает «зеленую» работу для взрослых.

Помимо помощи во внедрении и распространении «зеленых» технологий, ПРООН инвестирует в человеческое развитие, поддерживая уязвимые группы в освоении «зеленых» профессий.

Султаноглу оценила проведенную работу, участвуя в выставке ремесленников и встретив местных мастеров.





«Центр «зеленых» технологий «Арнасай» - это уникальный хаб с целым кластером инноваций, которые образуют «зеленую» платформу для всех тех, кто хочет учиться, делиться и распространять знания», - сказала Султаноглу журналистам во время визита в центр.

Джихан Султаноглу - помощник генерального секретаря ООН, помощник Администратора Программы развития ООН, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ.





