Поляки о велогонке «Тур ЭКСПО 2017»: Мы болели за Польшу и Казахстан!

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Польские болельщики высоко оценили уровень организации прошедшей в Астане профессиональной шоссейной велогонки-критериума «Тур ЭКСПО 2017» (Astana Expo International Criterium), сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, представители национальной секции Польши на ЭКСПО-2017, счастливы приветствовать сегодня велогонщиков из Польши, приехавших для участия в «Тур Экспо 2017». Гордимся тем, что поляки выступают в Астане. Недавно они, как и гонщики Astana Pro Team, были на «Тур де Франс» и «Тур де Полонь», однако, несмотря на занятость, все же прибыли в Астану. Поэтому нам вдвойне приятно, что ребята приехали для того, чтобы вместе с нами представить Польшу на ЭКСПО. Конечно же, мы болеем за них, но и за Казахстан тоже. Для нас эта велогонка своего рода репетиция. Уже завтра в Астане пройдет футбольный турнир POLAND EXPO CUP 2017 под патронатом министра спорта и туризма Польши. Парад команд откроют Польша и Казахстан, всего в турнире будут играть 20 команд», - сказала Марта Зелинска, представитель польского павильона на ЭКСПО-2017.







За Poland National Team на велогонке в Астане выступили братья Адриан и Норберт Банашек и Павел Франчак. По словам Марты Зелинской, встречавшей их в аэропорту, спортсмены были рады не только возможности проверить свои силы вместе с известными велогонщиками мира, но и посетить Казахстан, где они ни разу не были.



«Наши парни очень тепло отзывались об организации велогонки. Мы и сами стали свидетелями высокого уровня работы организаторов. Очень рады тому, что велогонка-критериум связана с ЭКСПО-2017. Это значит, что еще больше людей смогут узнать о нашей выставке и о прекрасной стране, где она проходит», - отметила Марта Зелинска.









13 августа в Астане состоится футбольный турнир POLAND EXPO CUP 2017, участие в котором примут сотрудники национальных секций и представители тематических павильонов Международной выставки «ЭКСПО-2017». Организаторы - Национальный павильон Польши и Назарбаев Университет. За победу в турнире поборются 20 команд, будут разыграны кубки за 1, 2, 3 места, предусмотрены награды для лучших голкипера и нападающего. Торжественный парад команд, жеребьевка и церемония награждения состоятся на территории ЭКСПО-2017. Игры (10-минутные матчи по два тайма) пройдут в спортивном зале Назарбаев Университета.







Напомним, сегодня в Астане состоялась профессиональная шоссейная велогонка «Astana EXPO 2017 International Criterium». В велогонке приняли участие 20 команд из 15-ти стран: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и Национальные сборные, в составе которых выступили победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту. Хэдлайнерами гонки стали действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской Team Sky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер Astana Pro Team Фабио Ару. Победил в велогонке «Astana EXPO 2017 International Criterium» Эд Клэнси из Великобритании, второе место завоевал Николас Марини и третьим финишировал Скотт Шандерленд.