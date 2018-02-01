Полторы тысячи студентов примут участие в Универсиаде-2018 в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 1 марта в Павлодаре стартует VII зимняя Универсиада РК, в которой примут участие около 1500 спортсменов, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщил заместитель руководителя регионального учебно-практического центра физкультуры областного управления образования Виктор Корякин, соревнования будут проходить по девяти видам спорта.

«Это лыжные гонки, зимнее Президентское многоборье, зимнее спортивное ориентирование, футзал, армрестлинг, гири, пауэрлифтинг, баскетбол и қазақ күресі, - говорит Виктор Корякин. - Около 300 спортсменов будут выступать от Павлодарской области. Участвуют студенты вузов. Универсиада в Прииртышье проходит впервые».

По данным управления спорта и физической культуры Павлодарской области, на сегодняшний день предварительно поданы заявки от 31 вуза, что составляет 1266 участников. Прием заявок продолжается.

Универсиада проходит в два этапа. В первом этапе предварительно заявлено 577 человек, во втором этапе - 689 человек.

На первом этапе универсиады с 1 по 6 марта 2018 года пройдут соревнования по лыжным гонкам, зимнему Президентскому многоборью, футзалу среди мужчин и женщин и баскетболу (3х3).

Во втором этапе запланированы соревнования по пяти видам спорта, а именно қазақ күресі, зимнему спортивному ориентированию, армрестлингу, гиревому спорту, пауэрлифтингу.