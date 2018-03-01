Полторанин примет участие в гонке этапа Кубка мира в Финляндии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер казахстанской сборной по лыжным гонкам Алексей Полторанин примет участие в предстоящем этапе Кубка мира. В воскресенье он выступит в личной гонке классическим стилем на дистанции 15 км в финском городе Лахти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальную федерацию лыжных гонок РК.

«На Олимпийских играх Алексею не удалось подняться на пьедестал победителей, имела место тактическая ошибка при расчете сил на прохождение дистанции. Но это не меняет того факта, что лидер нашей сборной был и остается одним из сильнейших классистов мира. Предстоящая в воскресенье гонка для него очень комфортна - Алексей хорошо знает рельеф финских трасс, 15 км в классическом стиле - его коронная дистанция, именно в этих соревнованиях он неоднократно завоевывал награды высшей пробы. И руководство команды, и болельщики с нетерпением ждут предстоящую гонку», - рассказал генеральный секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.

Остальные спортсмены национальной сборной на данный момент находятся в Казахстане, где проходят заключительную подготовку к чемпионату РК, в рамках которого пройдут соревнования под эгидой Международной лыжной федерации.

Напомним, старты чемпионата РК по лыжным гонкам откроют новую Республиканскую базу лыжного спорта в городе Щучинске. Алексей Полторанин также примет участие в соревнованиях ЧРК, он приедет в Щучинск после выступления на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.