Полный перечень мест проведения XXVIII Всемирной зимней Универсиады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Болельщики XXVIII Всемирной зимней Универсиады могут ознакомиться с полным перечнем мест, где будут проходить соревнования, передает корреспондент МИА «Казинформ» Кунсултан Отарбай.

Чтобы планировать посещения стадионов, следует узнать, по каким видам спорта, когда и на каких стадионах будут проходить соревнования.





Ледовый комплекс «Халык арена» рассчитан на три тысячи зрителей. Общая площадь 11,6 гектара. Общая площадь объекта 20 293,5 квадратных метра. Это многопрофильный комплекс, состоящий из ледовой арены и малой арены на 200 мест. Во время Игр здесь будут проходить состязания по хоккею с шайбой среди мужчин. Расположение: Медеуский район, пересечение Талгарской и Кульджинской автотрасс.





Ледовый дворец «Алматы Арена». Зрительских мест 12 000. Общая площадь 10 734 гектара. Площадь объекта 29 710,94 квадратных метра. Малая арена на 475 мест. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, а также соревнования по фигурному катанию (главная арена) и по керлингу (малая арена). Расположение: Алатауский район, по улице Момышулы в сторону проспекта Рыскулова.





Атлетический городок. 5 000 мест. Общая площадь 24.41 гектара. Городок состоит из восьми жилых 8-9 этажных домов, и четырех 14-этажных зданий. Здесь имеются столовая на 800 мест, бассейн, медицинский центр, кинотеатр.

После Универсиады городок будет отдан под студенческие общежития и квартиры для преподавателей. Расположение: Алатауский район, по улице Момышулы к северу проспекта Рыскулова.





Ледовый каток «Медеу». 8 300 зрительских мест, четыре раздевалки, четыре комнаты для судейской бригады. Тренировочный зал площадью 200 квадратных метров, пресс-центр, VIP-зона, зона питания, места для комментаторов. Здесь 31 января-6 февраля 2017 года пройдут соревнования по конькобежному спорту, по хоккею 31 января-7 февраля. Расположение: улица Горная, 465. В 30,6 километра от Атлетического городка.





Дворец спорта имени Балуана Шолака. Вместимость: 5000 человек.

Дворец состоит из основной арены и малой арены. Здесь пройдут состязания по хоккею среди женщин 28 января-7 февраля, на основной арене, и по шорт-треку 3-7 февраля, на малой арене. Расположение: проспект Абая, 44.





Горнолыжный курорт «Шымбулак». Во время Игр здесь пройдут соревнования по горным лыжам, сноуборду, фристайлу. Расположение: Медеуский район, улица Горная 640.





Международный комплекс трамплинов «Сункар». Площадь 28 163 квадратных метра, 5 200 зрительских мест. Во время Игр здесь будут соревноваться в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Расположение: на юг по проспекту аль-Фараби.





Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау». Общая площадь 47 гектаров. Здесь пройдут соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Расположение: ущелье Бесагаш в Талгарском районе Алматинской области.





Временное спортивное сооружение на площади «Астана». Здесь планируется провести соревнования по фристайлу и бигэйру. Расположение: площадь «Астана».