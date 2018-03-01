Полнометражную комедию за 9 дней сняли экс-кавээнщики из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшие участники казахстанских команд КВН представили на суд зрителей фильм «Регистратор», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продюсерами, авторами фильма и исполнителями ролей стали бывшие участники казахстанских команд КВН, в том числе «КазГУград» - Меиржан Туребаев, Меирхан Шерниязов и Медет Аманбаев. Широкой публике они известны также как актеры сериала «Патруль». Собственно, во время работы над очередными сериями ситкома Меирхану пришла идея будущего полнометражного фильма, партнеры по сериалу его поддержали.

«После съемок оставшихся серий ребята специально уехали в отпуск на семь дней в Египет, чтобы написать сценарий в спокойной обстановке вдали от семейных и бытовых вопросов. Фильм удалось снять в декабре 2017 года за рекордные девять дней в Алматы», - рассказал исполнитель роли главного героя - водителя Меиржан Туребаев.

По сюжету молодой алматинец устраивается к богатому бизнесмену личным шофером. Задача парня - просто возить шефа на его престижной машине, и ставить это авто на стоянку. Однако, едва шеф улетает, парню звонят друзья, просят срочно приехать на помощь. Так ему приходится ослушаться шефа и в его отсутствие посадить товарищей в салон. Проблемы начинаются сразу и нарастают как снежный ком.

Юмор в картине весьма острый. Сценаристы прописали шутки, опираясь на богатство русского и казахского языка, игре слов, что делает картину и приличной, и забавной одновременно.

Создатели фильма постарались сделать его динамичным, и не жалели отснятый материал при монтаже.

«После финального монтажа пришлось вырезать из хронометража девять минут. После показа прокатчикам - еще четыре минуты. Мы увидели, что где-то есть просады, нам было важно, чтобы ни одному зрителю не стало вдруг скучно. В итоге в конечном варианте фильм получился динамичным», - отметил режиссер и актер фильма Меирхан Шерниязов.

Картина «Регистратор» выходит в прокат 20 марта, и главная ее идея, по словам авторов, в том, что если есть в голове мысли или необычные идеи, то можно снять кино за такое же короткое время, как они. Бюджет фильма составил около 100 тысяч долларов.