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Полиция проверяет владельца автобуса, при возгорании которого погибли 52 человека

7 Марта 2018 14:22 684
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Полиция проверяет владельца автобуса, при возгорании которого погибли 52 человека

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках расследования уголовного дела по факту гибели 52 человек при пожаре в автобусе в Актюбинской области проверяются водители и владелец транспортного средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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«Уголовное дело находится в производстве. Расследованием занимается следственно-оперативная группа МВД, куда вошли наши наиболее профессиональные сотрудники. Работа идет в тесной связи с правоохранительными органами республики Узбекистан», - сказал на брифинге заместитель начальника ДВД области Ернат Калиакпаров.

На вопрос журналистов будет ли привлечен к делу хозяин автобуса, он ответил, что «проверяются не только водители, но и владелец автобуса».

Е.Калиакпаров добавил, что другие подробности дела не могут быть разглашены в интересах следствия.

Также в целях профилактики подобных случаев на трассах страны, по словам Е.Калиакпарова, МВД проводит работу по изучению деятельности юрлиц, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, предприятий, которые проводят техосмотры транспорта, а также страховых компаний.

Как известно, 18 января при пожаре в автобусе на трассе в Актюбинской области погибли 52 гражданина Узбекистана, пятеро человек выжили, в том числе 3 казахстанца и 2 узбекистанца. Позже три водителя автобуса были задержаны. На них заведено уголовное дело.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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