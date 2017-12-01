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Полиция проверяет информацию о минировании офисов банков в центре Алматы

19 Декабря 2017 13:24 1509
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Полиция проверяет информацию о минировании офисов банков в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские прокомментировали серьезное оцепление здания на Толе би - Байтурсынова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Офисное здание в центре города оцеплено, вокруг работают криминалисты и оперативники. Интересно, что здесь расположен главный офис сотового оператора и отделения двух казахстанских банков.

Однако, в полиции поспешили успокоить - идет реагирование на анонимный телефонный звонок.

«Службы и подразделения алматинской полиции, а также городских служб экстренного реагирования проводят проверочные мероприятия по поступившему анонимному звонку о якобы заминировании одного из офисов, расположенных на пересечении проспекта Толе би и улицы Байтурсынова. Параллельно оперативные службы полиции, а также спецслужбы проводят комплекс мероприятий по установлению личности звонившего, а также его задержанию. В связи с чем, призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с пониманием отнестись к проводимым службами мерам безопасности», - отметила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Вместе с тем, ДВД города Алматы в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложных сведений об акте терроризма является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. Согласно ст. 273 УК РК за данные противоправные действия предусмотрено до шести лет лишения свободы. 

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Ключевые слова: Происшествия, МВД РК, Алматы,
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Автор:

Альберт Ахметов

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