Полиция оцепила здание суда в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полицию Алматы поступил звонок о якобы заложенной бомбе в здании Алмалинского районного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Звонок поступил в промежутке между 17:00 и 18:00 часов.



В настоящее время по адресу направлена следственно-оперативная группа и саперы для выяснения обстоятельств и обеспечения защиты работников суда.

Также, выясняется личность телефонного террориста.



«Анонимный звонок, действительно, к нам поступил. Мы отрабатываем данное сообщение. Все экстренные службы работают на месте. Мы просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не поддаваться панике. Дальнейшая информация будет известна позже», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.



