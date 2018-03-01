Полиция оцепила здание суда в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полицию Алматы поступил звонок о якобы заложенной бомбе в здании Алмалинского районного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
Звонок поступил в промежутке между 17:00 и 18:00 часов.
В настоящее время по адресу направлена следственно-оперативная группа и саперы для выяснения обстоятельств и обеспечения защиты работников суда.
Также, выясняется личность телефонного террориста.
«Анонимный звонок, действительно, к нам поступил. Мы отрабатываем данное сообщение. Все экстренные службы работают на месте. Мы просим граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и не поддаваться панике. Дальнейшая информация будет известна позже», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
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