Полиция Астаны разыскивает обокравшую пенсионерку женщину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Астаны разыскивает женщину, похитившую кошелек у пенсионерки, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДВД, в полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Она рассказала о том, что в супермаркете по улице Сейфуллина из сумки неизвестный похитил женский портмоне с деньгами. Потерпевшая заметила пропажу кошелка возле кассы, когда хотела расплатиться.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 188 («кража») Уголовного кодекса РК.

Момент кражи был запечатлен камерами видеонаблюдения. ДВД Астаны просит тех, кто узнал женщину на видео или располагает информацией о её местонахождении, сообщить об этом по телефонам: (87172)-71-67-71; 87473152633; 87017951167, либо на 102.



Отмечается, что с начала года столичными полицейскими задержано более 120 «карманников», материалы по которым были направлены в суд.