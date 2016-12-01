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Полиция арестовала подозреваемых в подготовке терактов в Мельбурне

23 Декабря 06:05 172

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Полиция Австралии арестовала предполагаемых злоумышленников, планировавших совершить серию терактов в Мельбурне во время рождественских праздников, передает телерадиокомпания SBS.

Сообщается, что несколько подозреваемых были арестованы в пятницу утром, после того как полицейский спецназ провел обыски в ряде домов в северном районе Мельбурна.

Глава полиции штата Виктория Грэм Эштон заявил, что арестованные планировали в день Рождества напасть на главный вокзал Мельбурна, собор Святого Павла и одну из площадей, передает РИА Новости.

По данным портала 9news, в ходе операции были арестованы пять человек - четверо молодых австралийцев и выходец из Египта.

"Они радикализовались под влиянием ИГ и пропаганды ИГ", - заявил Эштон.

По его словам, для совершения терактов арестованные планировали использовать взрывчатку. Однако он не исключил, что при нападениях также могло быть использовано огнестрельное и холодное оружие.

 

 

Ключевые слова: СМИ,
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