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Полицейский скончался в Уральске после ДТП

1 Марта 2018 12:38 689
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Полицейский скончался в Уральске после ДТП

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области скончался сотрудник полиции, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил заместитель начальника областного департамента внутренних дел Талгат Ахаев, в областной клинической больнице скончался участковый инспектор Сырымского РОВД, находившийся за рулем автомашины «ВАЗ-2114», столкнувшейся с автобусом на трассе Самара-Шымкент.

Напомним, ДТП случилось 27 февраля вблизи села Алгабас Сырымского района, различные травмы получили три человека. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии был доставлен в областную больницу.

Автор: Елжан Ералы

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Ключевые слова: ДТП, Западно-Казахстанская область,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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