Полицейский скончался в Уральске после ДТП

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области скончался сотрудник полиции, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника областного департамента внутренних дел Талгат Ахаев, в областной клинической больнице скончался участковый инспектор Сырымского РОВД, находившийся за рулем автомашины «ВАЗ-2114», столкнувшейся с автобусом на трассе Самара-Шымкент.

Напомним, ДТП случилось 27 февраля вблизи села Алгабас Сырымского района, различные травмы получили три человека. Сотрудник полиции в тяжелом состоянии был доставлен в областную больницу.



Автор: Елжан Ералы