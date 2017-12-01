Полицейский ранен при задержании убийц таксиста в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Лейтенант полиции ранен в Павлодаре при задержании преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В полицию Актогайского района позвонила 62-летняя жительница села и сообщила, что утром 15 декабря неизвестные под предлогом продажи сотового телефона, проникли в дом и с применением насилия в отношении её супруга, угрожая ножом, завладели деньгами в сумме 35 тысяч тенге, - рассказали в департаменте внутренних дел Павлодарской области. - На поиск и задержание преступников был ориентирован личный состав Актогайского РОВД, ориентировка была направлена во все органы внутренних дел области».

В селе Актогай участковый инспектор полиции Мухамедгалы Ахметов и инспектор группы местной полицейской службы Ерболат Атехан в кафе встретили двух мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми. Когда полицейские собирались их задержать, один попытался сбежать и нанес резаную рану лейтенанту полиции Ерболату Атехану. Тем не менее, подозреваемых в преступлении инспекторы задержали и доставили в полицию. В тот же день был задержан и третий предполагаемый участник преступления.

«Установлена их причастность к совершению ещё двух тяжких преступлений. Ранее подозреваемые на съёмной квартире в Павлодаре изнасиловали 25-летнюю женщину, а впоследствии, договорившись с водителем автомашины «ВАЗ-2110», доехав до села Набережное, задушили водителя и вывезли тело в лесополосу. Как выяснилось, у преступников просто заглохла машина около села Теренколь. Они её бросили, пересекли Иртыш по льду и скрылись», - сообщила пресс-секретарь ДВД Баян Магзумова.

Действия подозреваемых в преступлениях квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 99,120,192 и 380 Уголовного кодекса Казахстана. Все они арестованы. За совершённые преступления они могут быть лишены свободы на срок до 20 лет.

Напомним, ранее полиция обнаружила тело убитого таксиста Азамата Уюкбаева вдоль трассы Павлодар-Омск. Тело нашли 16 декабря на съезде с дороги. Молодого человека задушили ремнем. В убийстве подозреваются три человека.

Азамат Уюкбаев пропал 13 декабря. По словам родных, он выехал из дома, из села Набережное, в Павлодар на работу на автомобиле «Лада 2110».