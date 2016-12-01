Полицейский пропал в Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Акмолинской области разыскивают сотрудника УВД Кокшетау 27-летнего Еламанова Дархана Муратовича, сообщает пресс-служба областного ДВД.





«Рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы - коротко постриженные темного цвета. Был одет по форме зимнего обмундирования», - отмечается в сообщении.

Известно, что 25 декабря вечером он ушел после работы домой между 20:00 и 21:00 ч.

На поиск пропавшего ориентирован личный состав ДВД Акмолинской области.

При получении какой-либо информации о местонахождении Еламанова необходимо сообщить в полицию на «102» или 8-716-2-29-96-00, 8-716-2-25-78-05.