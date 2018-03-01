Полицейский осуждён за содействие ОПГ в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайском городском суде № 2 оглашён приговор по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, оказавшего содействие организованной преступной группе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Е.Канапин в период с 1 июня по 24 августа 2012 года в Костанае, не являясь членом ОПГ, достоверно зная о ее преступной деятельности под руководством Р. Асылбаевой, А. Петренко и Н. Киселёвой, о составе группы, ее иерархии и способах незаконного сбыта наркотического средства, оказывал преступное содействие указанной ОПГ в незаконном сбыте героина, противоправно используя свое служебное положение в корыстных целях за регулярное вознаграждение в виде денег и наркотического средства», - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Приговором суда 31-летний Е.Канапин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 части 4 УК РК.

«Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права работы в правоохранительных органах сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Применив амнистию, суд окончательно назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы»,- добавили в суде.

Кроме этого, на основании статьи 49 части 1 УК РК подсудимый лишен специального звания - старший лейтенант полиции.