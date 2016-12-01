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Полицейские Казахстана откажутся от жезлов с начала 2017 года

Полицейские Казахстана откажутся от жезлов с начала 2017 года
29 Декабря 2016 10:39 653

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств, сообщили в пресс-службе МВД РК.

«В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования»,- говорится в сообщении.

В рамках модернизации правоохранительных органов Министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции.

Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел.

 

 

Ключевые слова: МВД РК,
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