Полицейские Астаны направили дело о кастрации мужчины в прокуратуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делом о кастрации займутся прокуроры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД РК.

«Материалы досудебного расследования в порядке статьи 300 УПК РК направлены в прокуратуру», - сообщила пресс-секретарь Департамента внутренних дел Софья Колышбекова.

Напомним, в Астане женщина кастрировала своего возлюбленного за измену. Испугавшись сильного кровотечения, она сама привезла его в больницу. Ранее в соцсетях и мессенджерах было распространено фото якобы постановления суда №2 Есильского района города Астаны от 24 января 2018 года, в котором раскрывались подробности происшествия.



После данного факта, в Департаменте внутренних дел города Астаны объявили о начале досудебного расследования.