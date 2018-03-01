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Полицейские Астаны направили дело о кастрации мужчины в прокуратуру

20 Марта 2018 17:57 1208
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Полицейские Астаны направили дело о кастрации мужчины в прокуратуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делом о кастрации займутся прокуроры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД РК.

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«Материалы досудебного расследования в порядке статьи 300 УПК РК направлены в прокуратуру», - сообщила пресс-секретарь Департамента внутренних дел Софья Колышбекова.

Напомним, в Астане женщина кастрировала своего возлюбленного за измену. Испугавшись сильного кровотечения, она сама привезла его в больницу. Ранее в соцсетях и мессенджерах было распространено фото якобы постановления суда №2 Есильского района города Астаны от 24 января 2018 года, в котором раскрывались подробности происшествия. 
 
После данного факта, в Департаменте внутренних дел города Астаны объявили о начале досудебного расследования.

 

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Ключевые слова: Генпрокуратура, МВД РК, Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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