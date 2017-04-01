Политолог Айдос Сарым: Любая модернизация начинается с человеческой психологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политолог Айдос Сарым прокомментировал в интервью корреспонденту «Казинформа» программную статью Президента Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в частности переход на латиницу и развитие принципа прагматизма в обществе.

«Сейчас этот вопрос актуализируется (переход на латиницу), я думаю, он правильный. Для чего это нужно? Прежде всего, речь идет о цивилизационном векторе. То есть, мы начинаем по-новому осмысливать свое собственное бытие. Выбор алфавита - это как выбор судьбы...

Мы все будем садиться за парты, ломать свое привычное представление о мире. Я думаю, должна развернуться очень хорошая общественная полемика, за которой последуют конкретные государственные программы», - сказал Айдос Сарым.

По мнению политолога, то время, которое дается на изучение этого вопроса - 2017-2025 годы - нужно использовать в полной мере. «Прежде всего, нужно завершить научно-изыскательский период, который был бы связан с тем, какая именно система графики нам подходит, при какой версии мы не потеряем специфичные буквы казахского языка, о чем сейчас иногда жалеют азербайджанцы, турки. То есть, мы их опыт должны учесть в полной мере. Кроме того, необходимо будет обеспечить ее технологическую применимость», - продолжил он.

По словам Айдоса Сарыма, в обозначенный период казахскоязычные газеты могли бы частично выходить на латинице. «Вы уже видели, тренд пошел. Многие бизнесмены начали использовать латинскую графику для обозначения своих компаний. Это пошло в билборды, наружную рекламу, телерекламу. То есть сказать, что мы открываем какую-то новизну, нельзя», - говорит он.

Политолог также прокомментировал тезис Президента о прагматичности общества.

«Прагматизм - это правильная политика, он должен быть. Когда мы говорим традиции, мы готовы включать наши мозги, готовы применять методы социальной и политической инженерии, чтобы менять какие-то качества. Я считаю, что любая модернизация начинается с изменения человеческой психологии», - сказал он.

Он привел в пример американскую литературу, в которой присутствует уважение к бизнесу.

«На казахском языке практически нет ни новых романов, ни новых фильмов о бизнесе. У нас до сих пор понятие «бизнес» ассоциируется с негативом. За последние 20 лет впервые появился спектакль в Алматы, который посвящен бизнесу как явлению....У нас до сих пор советский стереотип, что богатство - это плохо, бедность - хорошо», - считает Айдос Сарым.

«Если мы сейчас будем исправлять те ошибки, которые были совершены в ходе реформы образования, восстанавливать нормальное гуманитарное образование, воспитывать плеяду психологов, социологов, которая будет заниматься обществом, его пониманием, это даст инструментарий, что нам нужно менять», - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что исторически жизнь в центрально-азиатских городах означала высокую степень прагматизма, технологического развития. « У нас было общество, имеющее свои ценности и традиции, но при этом способное адаптировать и поддерживать высокий технологический уровень», - отметил он.

«Если правильно подойти к анализу статьи, если будет хорошая, содержательная дискуссия, то можно выжать технологические ходы, госпрограммы, которые позволят модернизировать общество. То, что Президент предлагает начать большую дискуссию на государственном языке, это о многом говорит. Это, прежде всего, обращение к казахам, которые несут наибольшую степень ответственности за будущее страны. Это не разделение людей. Чтобы ни случилось, казахи несут в стране двойную ответственность», - резюмировал эксперт.