Полиция задержала 5 подростков за осквернение кладбища в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция установила подозреваемых в осквернении захоронений на сельском кладбище в Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 5 апреля несколько жителей села Касымбек Жамбылского района обратились в полицию с заявлением о принятии мер в отношении неизвестных, повредивших 13 захоронений на местном кладбище.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Жамбылского РОВД удалось установить и задержать пятерых несовершеннолетних, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного правонарушения. Все задержанные лица в возрасте 13-15 лет, обучаются в одной из местных общеобразовательных школ, администрация которой уже поставлена в известность», - сообщили в пресс-службе ДВД.



Полицейские также проинформировали, что уголовное производство по факту со ст.294 УК РК «Вандализм» в настоящее время переквалифицировано на ст.314 УК РК «Надругательство над местами захоронений». Расследование по факту продолжается.