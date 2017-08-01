Полиция ВКО советует при онлайн-покупках убедиться в достоверности «виртуальных» фирм

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея сделала заказ одежды на 215 тысяч тенге посредством интернет-сайта, но так и не получила заказ, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Деньги она перевела по терминалу. Через месяц, не дождавшись заказа, она стала звонить по указанному на сайте телефону, но никто ей так и не ответил. Семейчанка обратилась в полицию.

«Сотрудникам криминальной полиции УВД Семея удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый житель города. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям», - сообщили в пресс-службе ДВД области.

«Такие случаи не редкость, - комментирует руководитель пресс-службы Бахытжан Торгаев. - И чтобы помочь обратившимся к нам за помощью обманутым различного рода аферистами и мошенниками, полиции приходится делать колоссальную работу. Людям надо просто понимать, что надо всё проверить, перепроверить, узнать, спросить у знакомых, друзей и так далее, прежде чем отправлять деньги какой-то виртуальной фирме».