УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полиция установила личность стрелявшего в Семее. Приняты меры к его задержанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД области, начато досудебное расследование по факту «Покушение на убийство».

Как стало известно, в полицейский участок за помощью обратился 22-летний парень с огнестрельным ранением. На территории одного из местных ТОО, выполняющих строительно-ремонтные работы, возникла ссора между рабочими, в ходе которой 38-летний мужчина «пальнул» из ружья и ранил молодого рабочего.



«Был произведен один выстрел, - сообщили в пресс-службе ДВД. - Приняты все меры по задержанию стрелявшего в человека».



Более детальной информации пока не поступало.



Известно, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, ему оказана вся медицинская помощь, необходимая при легком ранении плеча.