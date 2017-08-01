Полиция установила личность стрелявшего в Семее
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полиция установила личность стрелявшего в Семее. Приняты меры к его задержанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДВД области, начато досудебное расследование по факту «Покушение на убийство».
Как стало известно, в полицейский участок за помощью обратился 22-летний парень с огнестрельным ранением. На территории одного из местных ТОО, выполняющих строительно-ремонтные работы, возникла ссора между рабочими, в ходе которой 38-летний мужчина «пальнул» из ружья и ранил молодого рабочего.
«Был произведен один выстрел, - сообщили в пресс-службе ДВД. - Приняты все меры по задержанию стрелявшего в человека».
Более детальной информации пока не поступало.
Известно, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, ему оказана вся медицинская помощь, необходимая при легком ранении плеча.
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