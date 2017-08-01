Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане Миланы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские нашли отца девочки, найденной в Астане 7 дней назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

«Полицейскими Астаны установлен отец найденной 10 августа около часа ночи в районе кольцевой дороги по проспекту Кабанбай батыра девочки. В настоящее время установлена личность матери - Дамиля Ахметшина, жительница Павлодарской области 1988 г.р. Проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения», - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснил 37-летний житель Павлодарской области Вячеслав Герасько, с гражданской женой они не живут вместе около двух лет. В 2015 году жена, забрав дочь Милану, уехала в столицу из Темиртау, и с тех пор с ней нет связи.



По словам мужчины, жена злоупотребляла спиртными напитками. О том, что полицейские Астаны разыскивают родных найденной Миланы, он узнал от своего знакомого, который увидел в СМИ информацию и сообщил ему.



Девочка пока остается в Центре адаптации для несовершеннолетних. Мужчина не имеет постоянного места жительства и живет случайными заработками. В данное время он проживает и работает на строительном объекте в одном из сел Осакаровского района Карагандинской области, откуда вчера полицейские Астаны привезли его.