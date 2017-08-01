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Полиция предупредила о закрытии дорог в Астане

Полиция предупредила о закрытии дорог в Астане
14 Августа 2017 09:21 360

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорог стал причиной закрытия улиц в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Так, в связи с проведением работ по переукладке  асфальтобетонного покрытия по ул. №191 (старая Шортандинская трасса)  на участке от шоссе Алаш до шоссе Ондирис с 08.00 часов  14 августа до 06.00 часов 19 августа движение транспортных средств будет ограничено полностью.

Также в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна по трассе Астана-Караганда под путепроводом  (в районе строительного рынка «Нур») в период с 08.00 часов 15 августа по 20.00 часов 21 августа движение транспортных средств будет осуществляться по временной схеме.

Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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