Полиция предупредила о закрытии дорог в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ремонт дорог стал причиной закрытия улиц в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Так, в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. №191 (старая Шортандинская трасса) на участке от шоссе Алаш до шоссе Ондирис с 08.00 часов 14 августа до 06.00 часов 19 августа движение транспортных средств будет ограничено полностью.

Также в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ дорожного полотна по трассе Астана-Караганда под путепроводом (в районе строительного рынка «Нур») в период с 08.00 часов 15 августа по 20.00 часов 21 августа движение транспортных средств будет осуществляться по временной схеме.