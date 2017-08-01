Полицейские Тараза задержали устроивших «дискотеку на колесах»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Жамбылской области нашли участников видеоролика, в котором молодые люди грубо нарушали правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

По данным полиции, видео опубликовано в Инстаграме 9 августа. Как выяснилось, «сюжет имел место 6 августа в Таразе по улице Абая».



10 августа установлены участники (3 из 5 автомашин) кортежа и привлечены к административной ответственности. Это автомашина марки «Лексус», под управлением 24-летнего водителя, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по ст.596 ч. 3 КоАП РК «Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения». Также на видео запечатлена автомашина марки «Toyota Highlander», под управлением 19-летнего водителя, в отношении которого составлено 2 протокола об административном правонарушении по ст. 590 ч.7, 595 ч.1 «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения», «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки». Третье авто - марки «BMW», под управлением 26-летнего водителя, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по ст. 590 ч.7 «Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки».

В настоящее время устанавливаются две другие автомашины марки «Toyota» (движущаяся задним ходом, из которой производилась съемка видео) и «Mercedes-Benz G-Wagen» (выехавшая на полосу встречного движения).

Дело зарегистрировано в ЕРДР. Ведется досудебное расследование.