Полицейские Акмолинской области помогли женщине с инсультом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области сотрудники полиции помогли женщине, у которой случился инсульт, беспрепятственно добраться до областной больницы, передает МИА «Казинформ».

10 апреля полицейские 1 взвода батальона дорожно-патрульной службы сержанты полиции Жангельды Алибеков и Раимбек Нуруш на автодороге «Астана - Петропавловск» заметили автомобиль, который двигался по трассе, превышая скоростной режим. После остановки транспортного средства водитель авто объяснил, что едет из села Доломитово Зерендинского района и везет в больницу свою дочь, у которой случился инсульт.

Полицейские решили помочь сельчанам беспрепятственно добраться до областной больницы. Включив проблесковые маячки, они сопроводили автомашину с больной до медицинского учреждения, где их уже ждали врачи, которые были заранее предупреждены. Незамедлительно женщине была оказана квалифицированная помощь, ее состояние удалось стабилизировать.



«На счету была каждая минута, в любой момент могло случиться необратимое. Но как сотрудники полиции мы не могли подвергать опасности жизни других участников движения, а поэтому при сопровождении обязательно учитывали все обстоятельства, которые могут возникнуть на дороге. Мы очень рады, что сумели вовремя оказать помощь», - рассказывает сержант полиции Жангельды Алибеков.

Полицейских поблагодарили родные и близкие женщины.