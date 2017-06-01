Польская почта выпустит марки с изображением Байтерека
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 июня АО «Польская почта» выпустит почтовую марку серии «Международная выставка Астана EXPO 2017», созданную при сотрудничестве с Польским агентством по pазвитию предпринимательства (PARP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Польши в Астане.
«На её выпуск разработчиков вдохновила тематика польских стендов на выставке: ревитализация, лесонасаждение и чистые угольные технологии, в числе которых перовскиты, голубой уголь и графен. Автором марки, тираж которой составит 120 тысяч экземпляров, является польский дизайнер Анджей Госик. Размер Марки: 39,5 x 31,25 миллиметров, бумага флуоресцентная», - говорится в сообщении.
По данным диппредставительства, представленная на нем композиция показывает растущее дерево, которое плавно переходит в «Байтерек» на фоне неба с узором атомов графена. Марка имеет четыре купона с мотивами польской выставки с надписями «Природные ресурсы», «Графен», «Голубой уголь» и «Ревитализация».
Марка серии «Международная выставка Астана EXPO 2017» будет представлена во время выставки 17 июня 2017 ггода, в 15:00 в польском павильоне ЭКСПО 2017.
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