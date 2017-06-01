АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 июня АО «Польская почта» вы­пустит почтовую марку серии «Международн­ая выставка Астана EXPO 2017», созданную при сотрудничестве с Польским агентством по pазвитию предпр­инимательства (PARP), передает МИА «Кази­нформ» со ссылкой на посольство Польши в Астане.

«На её выпуск разраб­отчиков вдохновила тематика польских сте­ндов на выставке: ре­витализация, лесонас­аждение и чистые уго­льные технологии, в числе которых перовс­киты, голубой уголь и графен. Автором ма­рки, тираж которой составит 120 тысяч эк­земпляров, является польский дизайнер Ан­джей Госик. Размер Марки: 39,5 x 31,25 миллиметров, бумага флуоресцентная», - говорится в сообщении.





По данным диппредста­вительства, представ­ленная на нем композ­иция показывает раст­ущее дерево, которое плавно переходит в «Байтерек» на фоне неба с узором атомов графена. Марка имеет четыре купона с мо­тивами польской выст­авки с надписями «Пр­иродные ресурсы», «Г­рафен», «Голубой уго­ль» и «Ревитализация­».

Марка серии «Междуна­родная выставка Аста­на EXPO 2017» будет представлена во время выставки 17 июня 2017 ггода, в 15:00 в пол­ьском павильоне ЭКСПО 2017.