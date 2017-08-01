Польша устроила футбольный турнир на ЭКСПО для стран-участников выставки     

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит футбольный турнир POLAND EXPO CUP 2017, участие в котором принимают сотрудники национальных секций и представители тематических павильонов Международной выставки «ЭКСПО-2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На POLAND EXPO CUP 2017 подали заявки 29 команд, представляющие следующие национальные секции и тематические павильоны: Аргентина, Африканская Плаза, Великобритания, Германия, Израиль, Италия, Карибские острова, Казахстан, Катар, Литва, Монако, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Организация Объединенных Наций, Польша, Словакия, Франция, Чехия, Южная Америка.











Торжественным парадом команды с флагами, барабанами и кричалками прошли вокруг Национального павильона Казахстана - сферы «Нұр Әлем» к Сцене Национального дня, где прошла жеребьевка. Спортменов напутствовали Генеральный комиссар польского павильона Анджэй Стэфаньски, ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу, директор департамента по работе с международными участниками АО НК «Астана ЭКСПО-2017» Илья Уразаков.









«Сегодня у нас замечательное мероприятие, организованное в рамках ЭКСПО-2017, состязание между любителями футбола, направленное на объединение участников выставки. Приятно, что на предложение принять участие откликнулось столько стран. Несмотря на то, что играют аболютные непрофессионалы, можно заметить насколько хорошо развит футбол в этих странах. Кстати, это первый проект спортивного характера, организуемый на ЭКСПО страной-участницей. До сих пор все касалось новых технологий, бизнеса, культуры. И тут надо отметить активность организатора - польский павильон, чьи инициативы отличаются креативом. Все, что они делают, очень необычно. К примеру, посадка деревьев - подарок из Польши - в будущем Ботаническом саду Астаны, проходившая в рамках польских Дней леса. На самом деле на выставке ежедневно проходит множество внутренних мероприятий, где представители стран-участниц обмениваются опытом, общаются, знакомятся друг с другом, обсуждают актуальные темы. Некоторые страны специально к выставке приготовили очень много проектов. Среди них, кроме Польши, можно назвать, в частности, Малайзию, Таиланд, Россию, Германию, Японию», - сказал И.Уразаков.



После того, как определился состав групп, игроки яркой и шумной колонной отправились в Назарбаев Университет, где и проходят игры. Формат состязания представляет 10-минутные матчи по два тайма. Турнир состоит из групповых матчей, полуфинала и финала. Казахстан, за который играет сборная НУ, в первом группом матче обыграл Монако со счетом 1:0. Следующими соперниками будут Германия, Чехия и ООН.





















На церемонии награждения, которая состоится на ЭКСПО-2017, в атриуме перед павильоном Польши, победителям вручат кубки за 1, 2 и 3 места от министра спорта и туризма Республики Польша. Лучший нападающий и лучший голкипер турнира будут отмечены кубками от президента города Лодзь - кандидата Польши на организацию выставки ЭКСПО-2022. Кроме того, 20 лучших игроков турнира (по одному из каждой команды) получат памятные сувениры от павильона Польши.











Стоит отметить, что на детской площадке EXPO KIDS с 14 до 18 часов для юных посетителей выставки организованы веселые игры. В роли аниматоров выступают студенты Назарбаева Университета и специальные гости турнира, приехавшие из Польши, - представители Академического спортивного союза, в который входят студенты из разных польских вузов.



















Завтра, 14 августа, между студентами НУ и молодежью из Академического спортивного союза состоится матч по футзалу.

Организаторами турнира выступили Национальный павильон Польши на ЭКСПО-2017 и Назарбаев Университет. Партнеры: министерство спорта и туризма Республики Польша, Академический спортивный союз (Польша), администрация города Лодзь - кандидата Польши на организацию выставки ЭКСПО-2022, АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», акимат города Астаны.