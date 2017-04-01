Поклонники подарили Димашу Кудайбергенову композицию из тысячи роз
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В китайском городе центрального подчинения Чунцин поклонники подарили финалисту конкурса Singer-2017 Димашу Кудайбергенову композицию из 1314 роз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
«Dears, спасибо вам за такой сюрприз в моей сегодняшней гримерке!!! Несомненно, ваше теплое отношение ко мне, начиная с аэропорта, оставит у меня только хорошие воспоминания о Чунцине! Я не знаю, сколько здесь роз... Но их аромат наполняет всю комнату! Спасибо, Dears, люблю вас!!! До встречи на вечере песни!!!», - написал певец в своей странице в сети Instagram.
Подаренная Димашу композиция - признание в любви «DimashLove» - состоит из 1314 белых, красных и синих живых роз, что на китайском языке созвучно с фразой «yisheng yishi» - всю жизнь.
Бүгінгі гримеркама осыншама тосын сый жасаған Dears Сіздерге көп раxмет!!! Аэропорттан бастап көрсетілген ыстық ілтипаттарыңыз менің Чунцин қаласына деген естелігімді тек жақсы жағынан қалдыратыны анық! Мына жерде қаншама раушан гүлі бар екенін білмеймін... Бірақ, иісі бар бөлмені жұпарландырып тұр! Раxмет, Dears, жақсы көрем сендерді!!! Ертеңгі ән кешінде кездескенше!!! ❤️ #DQ #Dears #Dimash #TheSinger #TheSingerDimash #chongqing #loveyouDears
Напомним, поклонники Димаша Кудайбергенова удивляют его каждый день. К примеру, китайские фанаты специально поехали в Казахстан, чтобы изучить страну и приготовить для своего кумира казахские блюда.
В марте на 10 LED-экранах Алматы китайские фанатки 25 Chinese dears устроили сюрприз Димашу на Наурыз.
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