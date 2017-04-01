Поклонники подарили Димашу Кудайбергенову композицию из тысячи роз

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В китайском городе центрального подчинения Чунцин поклонники подарили финалисту конкурса Singer-2017 Димашу Кудайбергенову композицию из 1314 роз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Dears, спасибо вам за такой сюрприз в моей сегодняшней гримерке!!! Несомненно, ваше теплое отношение ко мне, начиная с аэропорта, оставит у меня только хорошие воспоминания о Чунцине! Я не знаю, сколько здесь роз... Но их аромат наполняет всю комнату! Спасибо, Dears, люблю вас!!! До встречи на вечере песни!!!», - написал певец в своей странице в сети Instagram.



Подаренная Димашу композиция - признание в любви «DimashLove» - состоит из 1314 белых, красных и синих живых роз, что на китайском языке созвучно с фразой «yisheng yishi» - всю жизнь.

Напомним, поклонники Димаша Кудайбергенова удивляют его каждый день. К примеру, китайские фанаты специально поехали в Казахстан, чтобы изучить страну и приготовить для своего кумира казахские блюда.



В марте на 10 LED-экранах Алматы китайские фанатки 25 Chinese dears устроили сюрприз Димашу на Наурыз.