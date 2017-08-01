Поиски артефактов сакского периода ведутся в Зайсанском районе ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экспедиция во главе с известным археологом, профессором Абдешем Толеубаевым приступила к изучению памятников в предгорьях Тарбагатая, сообщает altaynews.kz.

Завидную популярность и известность Зайсанский район получил после того, как в Шиликтинской долине - месте скопления раннесакских и раннескифских памятников - был обнаружен очередной «золотой человек» (2003 год). Более того, археологи под руководством ученого-педагога Абдеша Толеубаева определили, что здешняя территория была своеобразным Геросом - Святилищем (Пантеоном) саков - местом захоронения самых известных, почитаемых в обществе людей.

"Шиликтинская долина имеет несколько особенностей захоронения, - говорит научный сотрудник факультета археологии, этнологии и антропологии КазНУ имени аль-Фараби, археолог Мамбет Шагирбаев. - Помимо того, что здесь хоронили в основном только знатных личностей VIII-VII веков до нашей эры, тут при возведении могильника использовали дерево. Шиликтинские памятники впервые исследовал академик С.С.Черников в 1960-е годы. Сегодня здесь насчитывается больше 200 курганов, из них около 50 - царские".









В Шиликтинской долине были найдены золотые предметы, в изготовлении которых использовалась уникально тонкая методика - микропайка. На достигнутых результатах археологи не остановились. Они принялись изучать курганы, расположенные неподалеку от города Зайсан, у села Айнабулак, где находится более 350 курганов.





"Раскопки, проводимые здесь, мы условно разделили на три части - Айнабулак 1, 2 и 3, - говорит магистр КазНУ им. аль-Фараби Арман Ожаубаев. - В июле мы завершили раскопки на четырех курганах - №№11, 16, 17 и 22. Диаметр самого большого из них - 16 метров. Работы над каждым проводились параллельно друг другу. Сначала - общее обследование всего могильного поля, пространства вокруг них и поверхностное изучение погребальных сооружений, затем - создание карты расположения курганов с привязкой к ориентирам. После завершения разметки, составления необходимых чертежей, фотографирования (при помощи беспилотного летательного аппарата (дрон) и записей в полевом дневнике "срезали" поверхность курганов. Дальше работы велись по установленным нормам и методике археологических работ".

Особенность айнабулакских курганов в том, что они расположены не в единой цепи памятников, а «разделены» неглубоким ручьем. На одном берегу - примерно 150 могильников, на другом - более 200. Из четырех исследованных курганов три среднесакского периода, а один (№22) - кенотаф, своеобразное «погребение» без останков умершего, проще говоря, пустая могила. Существует мнение, что такой курган и могильная яма сооружались для погибшего или умершего на стороне. Тело нельзя было по каким-то причинам захоронить, его не было, а обряд погребения, видимо, совершали.





"В Айнабулаке было обнаружено более 350 курганов сакского периода, которые до сих пор не были известны отечественной науке, а также стоянки бронзового века, - отмечает Мамбет Шагирбаев. - Часть из них находится в аварийном состоянии из-за подтопления водой и частично разрушены "черными копателями".



Сейчас группа из профессиональных археологов, студентов и рабочих трудится над изучением шестнадцати курганов рядом с селом Улкен Каратал. Семь из них расположены в одном ряду, поэтому эту местность назвали «Жеті оба» («Семь курганов»).





"После консервации памятников в Айнабулаке мы приступили к исследованию могильников, что находятся в 3-3,5 километрах к востоку от села Улкен Каратал, - говорит Арман Ожаубаев. - Диаметр самого большого - 29,5 метра. Исследования ведутся на курганах №№ 4, 7 и 9. Особенность, к примеру, седьмого памятника в том, что в нем расположена так называемая каменная ограда, которая цепочкой размещена вокруг кургана. Самую тяжелую работу выполняют парни, девушки занимаются чисткой каменных сооружений и найденных артефактов".





