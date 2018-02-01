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Похолодание ожидается в Казахстане

26 Февраля 2018 11:47 1103
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Похолодание ожидается в Казахстане

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило прогноз погоды на 27 - 28 февраля, передает МИА «Казинформ».

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«В ближайшие дни неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана, с прохождением фронтов местами ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, 27 февраля на юге и юго-востоке порывы 30 м/с и более», - говорится в сообщении синоптиков.

Как отмечается, очередное вторжение антициклона с районов Европейской части России обусловит понижение температуры на западе, а затем на остальной территории республики.

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Ключевые слова: Погода, Казгидромет,
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