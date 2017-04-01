Похолодание и дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Похолодание и дожди ожидаются на большей части Казахстана 11-13 апреля, сообщает РГП «Казгидромет».

«По прогнозу синоптиков, на смену установившейся в последние дни теплой погоде идет небольшое похолодание.

«Циклон, расположенный над западными областями Казахстана, смещается в северо-восточном направлении, и будет определять погоду в предстоящие трое суток на большей части территории республики. С ним ожидается пасмурная погода с осадками, преимущественно с дождём, местами усилится ветер до 15-25 м/с. Температура понизится, но сохранится выше обычной на 3-6ºС»,- говорится в сообщении.

В Астане 11 апреля переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +14+16°С.

12 апреля переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С днем +12+14°С.

13 апреля переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +2+4°С днем +12+14°С.

В Алматы 11 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +19+21°С.

12 апреля переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +17+19°С.

13 апреля облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +10+12°С.