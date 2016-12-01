Похититель ящика для пожертвований задержан в Петропавловске 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловскими полицейскими задержан подозреваемый в краже ящика для пожертвований на лечение больного ребенка, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Несколько дней назад в УВД города Петропавловска поступило заявление о том, что в одном из магазинов по улице Потанина был похищен ящик для пожертвований на лечение 2-летнего мальчика, страдающего редким заболеванием. В полицию обратилась мама малыша. Молодая женщина пояснила, что сумма ущерба неизвестна, однако сам факт кражи пожертвований стал для нее настоящим шоком.







Записи с установленных в магазине камер видеонаблюдения зафиксировали молодого человека, вынесшего ящик на улицу и скрывшегося в неизвестном направлении.







«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался 18-летний житель райцентра Бесколь. Поиски подозреваемого на первом этапе усложнял тот факт, что он не был жителем Петропавловска», - рассказал первый заместитель начальника городского УВД Асан Мейрамов.

Как пояснил сам задержанный, в ящике для пожертвований он якобы обнаружил 2 500 тенге, которые сразу потратил на личные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного Кодекса РК «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Идет следствие.