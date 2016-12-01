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Пограничники США начали проверять соцсети иностранных туристов

Пограничники США начали проверять соцсети иностранных туристов
24 Декабря 22:45 143

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американские пограничники начали расспрашивать иностранных туристов об их социальных сетях, пишет Vesti.ru со ссылкой на Engadget.    

Речь идет, в первую очередь, об иностранцах, которые посещают страну в рамках безвизового режима. Сообщается, что это мера призвана помочь спецслужбам выявлять террористическую опасность.

Между тем, у нововведения довольно много противников. Они утверждают, что вопросы пограничников о соцсетях нарушают право человека на конфиденциальность информации.

 

 

Ключевые слова: Интернет, США, СМИ,
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