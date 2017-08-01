Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана в понедельник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона. Cохраняется погода без осадков, в понедельник лишь на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке, в ночные и утренние часы местами ожидается туман. На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей, сообщает РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, днем гроза, ночью и утром туман.

В Мангистауской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, днем в Кызылординской областях местами усиление ветра 17-22 м/с, с пыльной бурей.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью и утром местами ожидается туман.

На большей части Атырауской, местами в Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, областях ожидается сильная жара.